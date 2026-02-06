外交部が新年レセプションを開催

外交部（外務省）は5日、北京で2026年の新年レセプションを催した。各国の駐中国大使、国際機関の駐中国代表夫妻、中国側各当局の代表ら約500人が出席した。新華社が伝えた。

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は挨拶の中で、「2025年、中国の外交は、この世界における正しい道を終始堅持した。習近平国家主席による舵取りの下、我々は中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年を盛大に記念し、平和と正義の声を発信した。また、一方的な保護貿易主義を明確に拒絶し、多角的貿易体制を力強く維持した。紛争問題では積極的に停戦と沈静化を後押しし、個々の対策と抜本的対策を兼ね備えた解決の道を模索した。とりわけ、習主席が打ち出したグローバル・ガバナンス・イニシアティブは、秩序が変わっていく重要な時期において、世界の進むべき道を照らした。国際的な公平と正義を守る中国の立場は固く揺るぎないものであり、人類運命共同体の構築を後押しする中国の決意も固く揺るぎないものだ。中国は混迷する世界に確実性をもたらし、建設的存在であり続け、国際社会からますます多くの理解と賛同を得た」と述べた。

また、王氏は「新たな一年において、中国は世界のあらゆる進歩勢力と共に、人類の前途と人々の幸福を思い、平和と法治を共に守り、開放と発展を共に促進し、危機と課題を共に解決し、理解と友情を共に深め、より素晴らしい世界を共に構築するために新たな貢献を果たしていくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月6日