週間時事用語（スーパー充電ポール 、ジンバルカメラ 、レム睡眠など）

超级充电桩 chāo jí chōng diàn zhuāng ：スーパー充電ポール（スーパーじゅうでんポール）

（中）北京全市高速公路服务区已实现超级充电桩全覆盖，最高功率达600千瓦，部分车型最快仅需15分钟即可高效补能。

（日）北京市内では、全ての高速道路サービスエリアで、すでにスーパー充電ポールの設置が実施されており、その最高出力は600kW、一部の車種はわずか15分で充電を完了できるようになっている。

手持云台相机 shǒu chí yún tái xiàng jī ：ジンバルカメラ

（中）颜女士为了记录自己的新疆之旅，特意租了一台小型手持云台相机。原价三四千元的相机，租赁10天仅需300多元。

（日）顔さんは新疆維吾爾（ウイグル）自治区に旅行に行った際、わざわざジンバルカメラをレンタルした。購入すると3000‐4000元するカメラだが、レンタルなら10日間でわずか300元ちょっとだからだ。

深度睡眠 shēn dù shuì mián ：レム睡眠（レムすいみん）

血氧饱和度 xuè yǎng bǎo hé dù ：血中酸素飽和度（けっちゅうさんそほうわど）

（中）以睡眠监测手环为例，它通过身体运动、血氧饱和度和心率等数据推测睡眠阶段，虽然能反映深睡、浅睡、清醒次数等大致趋势，但受到环境干扰、佩戴方式、传感器精度等多种原因影响，无法达到专业设备的精度及维度。

（日）睡眠管理ブレスレットを例にすると、体の動きや血中酸素飽和度、心拍数といったデータを通して、睡眠のステージを計測し、レム睡眠とノンレム睡眠、目が覚めた回数などのおおよその状態を知ることができるものの、睡眠環境からの影響やデバイス装着の状態、センサーの精度など、様々な要素の影響を受けるため、専門的な検査機器の精度や次元には到底及ばない。

热力图 rè lì tú ：ヒートマップ

（中）“药店价格热力图”是河北省医保局响应国家试点首家推出的创新举措，通过采集区域内定点药店的药品价格信息，形成反映每家药店药品价格总水平高低的“指数”。

（日）「薬局の値段を示すヒートマップ」は、河北省医療保障局が国家のテスト事業に合わせて打ち出した中国初の革新的な措置で、地域の医療保険が利用できる薬局の薬の値段情報を収集し、各薬局の薬の値段が全体的に見て高いか安いかを示す「指数」を提供している。

金条 jīn tiáo ：ゴールドバー、金の延べ棒（きんののべぼう）

金币 jīn bì ：金貨（きんか）

（中）中国黄金协会5日发布最新统计数据显示，2025年，我国黄金消费量950.096吨，同比下降3.57%，其中金条及金币消费量首次超越黄金首饰消费量。

（日）中国黄金協会が5日に発表した統計データによると、2025年に中国の金消費量は前年比3.57％減の950.096トンとなり、そのうちゴールドバーと金貨の消費量が初めて金アクセサリーの消費量を上回った。

竹原纤维 zhú yuán xiān wéi ：バンブーファイバー

（中）作为首款将竹原纤维复合材料应用于承重结构的人形机器人，它以国宝大熊猫为设计原型，外壳与关节模组采用大竹物理分离提取的竹原纤维材料。

（日）初めてバンブーファイバー復合材料が応用された耐力構造のヒューマノイドロボットは、中国の国宝であるパンダをモチーフにしており、ボディや関節モジュールに、大竹産の竹から抽出したバンブーファイバーが使用されている。

灯会 dēng huì ：ランタンフェスティバル

（中）今年的豫园灯会首次“扩容”，从豫园商城延伸至BFC外滩金融中心和外滩。

（日）今年の「豫園ランタンフェスティバル」は、初めてその規模を拡大し、豫園商城からBFC外灘金融センターおよび外灘（バンド）エリアまで拡大されている。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2026年2月13日

さらに読みたい人はこちらへ