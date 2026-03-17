ホルムズ海峡をめぐる米発言に外交部「軍事行動の即時停止を各方面に呼びかける」
人民網日本語版 2026年03月17日11:12
米側がホルムズ海峡に言及した際の中国に関する発言について、外交部（外務省）の林剣報道官は16日の定例記者会見で、「ホルムズ海峡及びその周辺海域では最近、事態が緊迫し、国際貨物・エネルギー輸送ルートに打撃を与え、地域及び世界の平和と安定を損なっている。中国は各方面に対し、直ちに軍事行動を停止し、緊張のさらなるエスカレーションを回避し、地域情勢の動揺が世界経済の発展にさらなる影響を及ぼすのを防ぐよう、改めて呼びかける。中国は現在の情勢について各方面と意思疎通を保ち、情勢の緩和と沈静化を後押しすべく尽力している」と述べた。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年3月17日
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