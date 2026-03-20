週間時事用語（新興支柱産業 、ドローンショー 、アイロンビーズなど）

新兴支柱产业 xīn xīng zhī zhù chǎn yè ：新興支柱産業（しんこうしちゅうさんぎょう）

（中）政府工作报告首次将航空航天明确列为国家“新兴支柱产业”，并特别提出“加快发展卫星互联网”。

（日）政府活動報告では初めて航空宇宙産業が国家の「新興支柱産業」として明確に位置付けられ、さらに「衛星インターネットの発展加速」が特に打ち出されている。

无人机表演 wú rén jī biǎo yǎn ：ドローンショー

（中）从沿海都市到山城江畔，无人机表演正成为各地文旅新亮点。

（日）沿岸都市から山間部の川辺まで、ドローンショーは各地の文化観光の新たな目玉となりつつある。

拼豆 pīn dòu ：アイロンビーズ

（中）拼豆最早是一种儿童益智玩具，随着社交媒体的广泛传播，被年轻人赋予了更多意义，成了解压、社交和自我表达的新载体。

（日）アイロンビーズは最初は子供向けの知育玩具だったが、ソーシャルメディアで広く発信されるにつれて、若者によって多くの意味付けがされるようになり、ストレス解消や人との交流、自分を表現するための新たなアイテムとなっている。

初创企业 chū chuàng qǐ yè ：スタートアップ企業（スタートアップきぎょう）

（中）深圳计划建成超10家面积均不少于1万平方米的OPC社区，培育超1000家高成长性AI初创企业。

（日）深セン市は、面積1万平方メートル以上のOPC（One Person Company）コミュニティを10ヶ所以上建設し、成長性の高いAIスタートアップ企業1000社以上を育成する計画を打ち出した。

冷烟花 lěng yān huā ：コールド花火（コールドはなび）

（中）冷烟花、激光灯等挂载设备不断迭代，让无人机从“点亮天空”走向“立体演绎”，视觉表达更趋多元。

（日）コールド花火やレーザーライトなどの搭載機器が進化を続け、ドローンは「空を照らす」段階から、「立体的な表現」の段階へと進化し、視覚的表現はますます多様化している。

美育教师 měi yù jiào shī ：芸術系教師（げいじゅつけいきょうし）

（中）最新统计数据显示，我国义务教育阶段体育教师、美育教师总量较2012年分别增长71.6%和60.9%。

（日）最新統計データによると、中国の義務教育段階の体育教師と芸術系教師の数は2012年に比べてそれぞれ71.6％増と60.9％増となっている。

全息通信 quán xī tōng xìn ：ホログラム通信（ホログラムつうしん）

（中）面对全息通信、数字孪生、智能制造等新场景，急需发展下一代移动通信技术，也就是6G。

（日）ホログラム通信やデジタルツイン、スマート製造といった新たなシーンに直面する中で、次世代移動通信技術、すなわち6Gの発展が急がれている。

海钓 hǎi diào ：海釣り（うみづり）

（中）中国自然资源部部长关志鸥12日在十四届全国人大四次会议第三场“部长通道”上表示，“十五五”时期将加快推动海洋经济高质量发展。他提到，要让乘邮轮、玩海钓成为文旅新时尚。

（日）中国自然資源部の関志鴎部長は12日に行われた第14期全国人民代表大会第4回会議の第3回「部長通路」集中取材イベントで、「第15次五カ年計画（2026～30年）期間には、海洋経済の質の高い発展の推進が加速する。クルーズ船の旅や海釣りを文化観光の新たなトレンドにしたい」と述べた。

厄尔尼诺（现象） è ěr ní nuò xiàn xiàng ：エルニーニョ現象（エルニーニョげんしょう）

拉尼娜（现象） lā ní nà xiàn xiàng ：ラニーニャ現象（ラニーニャげんしょう）

（中）专家介绍，如果3个月滑动平均热带中东太平洋固定区域海表温度（SST）值持续5个月大于0.5摄氏度，则为暖位相，称为厄尔尼诺；如果持续5个月小于-0.5摄氏度，则为冷位相，称为拉尼娜。

（日）専門家によると、熱帯中・東部太平洋の固定のエリアにおいて、移動平均法による3ヶ月間の海面水温（SST）の時系列データが5ヶ月連続で0.5度以上になると、高温期と判断され、エルニーニョ現象と呼ばれる。逆に5ヶ月連続でマイナス0.5度になると、低温期と判断され、ラニーニャ現象と呼ばれる。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2026年3月20日

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