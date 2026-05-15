「中国・中央アジア人権発展フォーラム2026」開催、質の高い発展に焦点
人民網日本語版 2026年05月15日13:41
中国人権発展基金会とウズベキスタン国家人権センターの共催による「中国・中央アジア人権発展フォーラム2026」が14日、ウズベキスタンの首都タシケントで開催された。「質の高い発展によって人権の進歩を共に促進する」をテーマに、中国、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンの6ヶ国から、人権分野の当局者や専門家、学者ら100人近くが出席した。人民日報が伝えた。
中国人権発展基金会の李宏葵副理事長兼事務局長は「中国と中央アジア5ヶ国は、協力による発展の促進、発展による人権の促進を堅持し、『一帯一路』（the Belt and Road）イニシアティブと中央アジア各国の発展戦略との深いレベルでの連携を強化し、中国・中央アジア協力の質の高い発展の後押しに助力し、各人権の実現に向けて強固な基礎を築くべきだ」とした。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年5月15日
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