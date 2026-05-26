習近平国家主席とセルビアのブチッチ大統領が会談

習近平国家主席は25日午後、国賓として中国を訪問したセルビアのブチッチ大統領と北京の人民大会堂で会談した。新華社が伝えた。

習主席は「2024年に私は国賓としてセルビアを訪問し、双方は『新時代の中国セルビア運命共同体の構築』という新たな局面を共に切り開いた。この2年間、中国セルビア運命共同体の構築は前向きな成果を上げ、両国民に幸福をもたらしただけでなく、国と国との関係の模範となった。中国とセルビアの両民族は、共に苦難と栄光を経験し、堅忍不抜と不撓不屈の精神を持ち、自主独立を揺るぎなく追求し、民族の尊厳を守り、平和的発展の堅持、正しい道理と正義の固守について深く理解している。両国は交流を強化し、相互信頼を強固にし、協力を深め、支持し合い、運命を共にし、手を携えて共に繁栄する明るい道を歩み、中国とセルビアの包括的な戦略的パートナーシップを新たな高みへと押し上げる必要がある」と述べた。

ブチッチ大統領は「セルビアは中国との関係発展を非常に重視しており、中国の核心的利益をいささかも揺るがず断固として支持している。中国と共に、『一帯一路』（the Belt and Road）の質の高い共同建設における協力を深め、重大プロジェクトの建設を推進し、人的・文化的交流を緊密化し、両国関係が着実な成果をより多く上げる後押しをすることを望んでいる」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月26日