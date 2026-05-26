習近平国家主席がセルビアのブチッチ大統領に「友誼勲章」を授与

習近平国家主席は25日夜、北京の人民大会堂で、セルビアのブチッチ大統領に「友誼勲章」を授与した。新華社が伝えた。

習主席は「『友誼勲章』は中華人民共和国が外国人に授与する最高の栄誉勲章だ。この勲章は、中国とセルビアの友好に対するブチッチ大統領の貢献を高く評価するものであるだけでなく、新時代における中国セルビア運命共同体の構築に対する両国民の切なる期待も込められている。中国とセルビアの友情は血と火の試練を経て築かれたものであり、激動する現在の国際情勢の中で、一層貴重なものとなっている。中国とセルビアの国民は、揺るぎなく自主独立を追求し、民族の尊厳を守り、国際的な公平と正義を擁護しており、それぞれの発展と振興の道のりにおいて必ずや新たな勝利を収め続けていくだろう」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月26日