習近平国家主席がパキスタンのシャバズ・シャリフ首相と会談

習近平国家主席は25日午後、中国を公式訪問したパキスタンのシャバズ・シャリフ首相と北京の人民大会堂で会談した。新華社が伝えた。

習主席は「中国とパキスタンは国交樹立後の75年間、理解し合い、信頼し合い、支持し合い、強固な伝統的友好関係を構築してきた。両国の戦略的な相互信頼と実務協力は、それぞれの国の発展を力強く促進してきた。国際情勢がどう変化しようとも、中国は常にパキスタンとの関係の発展を周辺外交における優先的方向に位置づけている。両国は『新時代のより緊密な中国パキスタン運命共同体』の構築を加速させ、両国の外的環境の変化に左右されない協力がより多くの成果を上げるようにし、両国民により良く幸福をもたらし、地域の平和と安定の促進に貢献し、周辺運命共同体構築の模範となる必要がある」と述べた。

シャバズ・シャリフ首相は「パキスタンは一つの中国原則を揺るぎなく遂行し、中国の核心的利益に関わる全ての問題において中国の立場を断固として支持しており、いつまでも中国の良き友人、良きパートナーであり続ける。パキスタンは中国と共に国交樹立75周年を祝い、中国から国政運営のノウハウを学び、『一帯一路』（the Belt and Road）協力を深め、中国パキスタン経済回廊（CPEC）の建設を推進し、両国関係を絶えず前進させ、両国民に幸福をもたらすことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月26日