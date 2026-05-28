李強総理が舟山・寧波視察、「発展と安全の統合的推進確保」を強調

李強総理は25日から27日にかけて、浙江省の舟山市と寧波市を視察した。李総理は「大国における備蓄システムの構築に関する習近平総書記の重要な論述及び指示の精神を深く貫徹・実行し、政府主導、社会による共同建設、多角的相互補完を堅持し、コモディティ及び重要物資の備蓄・調節をしっかりと行い、戦略的保障、マクロ調整、緊急需要対応機能を強化し、産業チェーン・サプライチェーンの強靭性を高め続け、コモディティ資源配置ハブの構築を加速し、発展と安全の統合的推進に信頼できる保障を提供する必要がある」と強調した。新華社が伝えた。

李総理は、舟山国家石油備蓄基地、コモディティ農産物貯蔵輸送基地、寧波大榭商業石油備蓄プロジェクトを訪れ、石油や食糧の備蓄の取り組みについて報告を受け、地下備蓄施設などを視察し、プロジェクトの建設・運営状況を視察した。浙江国際コモディティ取引センターでは、コモディティ資源配置ハブ構築の進捗状況を把握し、取引状況や価格指数について詳しく尋ねた。

さらに李総理は、甬舟（寧波―舟山）鉄道の金塘海底トンネル寧波区間、及び寧波舟山港の梅山港区を訪れ、浙江省の交通・物流システム構築計画を視察し、コモディティの輸送・加工状況を把握した。トンネル建設現場では、掘削・敷設作業を視察し、建設チームが装備の研究開発を強化し、技術的難題を解決したことを十分に評価した。寧波舟山港の梅山港区では、コンテナ積み下ろしの無人作業を見学し、乗船していくつかの重点プロジェクトを視察した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年5月28日