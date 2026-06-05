商務部、2026年は「中国へ輸出」イベントを100回以上実施

商務部（省）の何詠前報道官は4日に行われた同部の定例記者会見で、「2026年に商務部は『中国へ輸出』をテーマにした活動を100回以上実施して、中国の企業と消費者に各国の優れた製品をPR・紹介するほか、各国企業の対中輸出の拡大に向けてプラットフォームと架け橋を構築し、世界各国と共に中国の発展から生まれる新たなチャンスを共有していく。6月の7日と11日には、ベラルーシとドイツでそれぞれ『中国へ輸出』海外特別イベントを開催する予定だ」と述べた。

ベラルーシでのイベントは、海外で初めて行われる「中国へ輸出」関連イベントであり、ドイツでのイベントは欧州連合（EU）加盟国初のイベントとなる。

何報道官は、「各国企業が『中国へ輸出』シリーズイベントに積極的に参加し、今後も中国を訪れて輸入博覧会などの重要展示イベントに参加し、中国が構築したプラットフォーム・ルートを利用して、対中輸出を拡大し、互恵・ウィンウィンを実現することを心から歓迎する」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月5日