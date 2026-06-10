中国初の家庭向け汎用ロボット、湖北省武漢市で体験運用開始

「パンを取ってきて、それから電子レンジで手羽先を温めて」。6月5日、湖北省武漢市の武漢東湖新技術開発区（光谷）にある150平方メートルのマンションで、記者が人型ロボットに指示を出した。家事の指令を出してから料理が食卓に運ばれるまで、かかった時間は8分足らずだった。中国新聞網が伝えた。

これは中国初の家庭向け汎用ロボットであり、今年5月20日に武漢で発表された。現在、最初の100台が地域コミュニティに配備され、大規模な試験運用が始まっている。

マンションで見たこのロボットは身長167センチメートル、丸みを帯びた外観を持ち、手はグリッパー型、足は車輪ベースとなっている。移動は滑らかで、ほとんど動作音がしない。設置面積は1平方メートル未満で、充電時間は2時間、連続稼働時間は8時間。初めて家庭に入ると、自ら3次元マップを作成し、家具の位置を認識する。レイアウトが変わった場合でも、「環境を再学習して」と音声で指示するだけで、数分以内に情報を更新でき、技術者が訪問する必要はない。

このロボットは、食品の加熱、食器洗い、衣類の折り畳み、テーブル清掃など7種類のサブタスクを独立して実行できる。一見簡単そうな食品加熱だけでも、物のつかみ取り、ドアの開閉、時間の計測など十数段階の工程が含まれ、それぞれ数千回に及ぶ訓練と調整が重ねられている。

ロボット開発プロジェクトマネージャーの尚登科氏は、「このロボットの役割は家庭のパートナーだ。生活水準の向上に伴い、子ども向け、高齢者向け、ペット向けの需要が増加している。今後は絵本の読み聞かせ、付き添い、ペットの排泄物処理などの新たな技能も習得させ、家庭環境の複雑さに柔軟に対応できるようにする。現在は金魚への餌やり、生け花、玩具の片付けなどを学習させている」と説明。

家事ロボットが自動車のように一般家庭へ普及する時期について、尚氏は、「3〜5年以内に実現する可能性がある」と楽観的な見通しを示した。そして、「一方で、現時点では人型ロボット1台当たりのコストが依然として高く、多くの家庭には受け入れがたい水準だ。チームは量産化と主要部品の国産化によるコスト最適化を進めるとともに、ハードウェアとソフトウェアの高度化によって性能向上を図っている」と率直に語った。

また、湖北省人型ロボット産業連盟によると、同省はすでに「湖北省人型ロボット産業発展突破プロジェクト実施案」を打ち出し、総額100億元（1元は約23.6円）規模の産業投資マザーファンドを設立した。主要部品の現地調達率85％の達成を目標としている。現在、武漢光谷には30社以上の産業チェーン関連企業が集積しており、ますます多くの「武漢製」ロボットが実験室から実際の応用現場へと急速に進出しつつある。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年6月10日