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中国、初めて産業用ロボットの純輸出国に

人民網日本語版　2026年06月10日14:05

国家データ局が6月8日に発表した「デジタル中国発展報告（2025年）」で、2025年の中国の産業用ロボット輸出が前年比48.7％増加し、初めて輸入を上回り、中国は産業用ロボットの純輸出国となったことが明らかになった。人民網が伝えた。

報告書によると、2025年時点で中国のロボット完成機メーカーは140社を超え、人型ロボット製品は330機種以上が発表された。また、産業用ロボットの生産台数は前年比28％増加し、サービスロボットの生産台数は同16.1％増の1858万1000セットとなった。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年6月10日

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