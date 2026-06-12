米紙ニューヨーク・タイムズは先ごろ、アップルなど米国の大企業は、数多くの実用技術、機械設備、生産工程、人材を中国に「進んで譲渡した」ことで、中国に「必要な資源」を提供し、レアアース磁石、太陽光発電用シリコンウエハー、鉄鋼、製薬等の分野で中国が主導権を握るのを手助けしたとする記事を掲載した。しかし、中国の発展と技術進歩は外国の大企業に「譲ってもらった」結果なのだろうか？これは明らかに極めて道理に合わない傲慢な主張であり、その裏には西洋中心主義者の喪失感と頑迷さが隠れている。

第一に、大手多国籍企業が当初中国市場を開拓した根本的な動機を明確にすべきである。多国籍企業の投資・経営における基本的な原動力が、利益と安全マージンの最大化の追求であることに疑いの余地はない。多国籍企業が中国市場に来たのは、本質的に「利益」のためであり、西側の一部の記者が描くような「恩人の物語」ではない。もちろん、外資が中国にもたらした初期の技術や経営ノウハウの価値を否定するものではないが、本質的に双方は互恵関係にあった。

第二に、いかなるエコノミーであっても、大きく発展するための基本原理は、国内のシステムと外部との良好な相互作用にあるが、決定的なのは内的要因である。ニューヨーク・タイムズの主張とは正反対に、中国の技術進歩は外資が「差し出した」結果ではなく、むしろ一部の国による厳しい技術輸出規制やエンティティ・リストによる圧力の下で、自立自強の精神と体系的な独自開発によって、ようやく「幾重もの包囲網を突破してきた」ものである。中国がレアアース磁石、太陽光発電用シリコンウエハー、鉄鋼、製薬等の分野でリードしている主な要因は、長期にわたる戦略的投資に加え、継続的な研究開発、技術革新、超大規模生産によるコスト削減によって、世界的な競争力を形成したことにある。これは後発国が先進国を追い上げる際の法則でもある。

なぜ多くの多国籍企業は、中国における発展が他の国々における発展を遥かに上回り、さらに本国での業績を上回りさえしているのか？その答えが、中国が企業の発展に有利な環境を創出したことと切り離せないのは明らかだ。質の高い人材の蓄積、超大規模かつ効率的な製造業エコシステム、急速に整備されたインフラと物流サプライチェーン、巨大で成長し続ける消費市場、改革開放がもたらした大きな政策的恩恵。まさにこうした独特なスケールメリットと、巨大で安定した包摂的なビジネス環境こそが、多くの外国企業に中国における「他の場所では再現不可能な成功」をもたらしたのである。

制度の優位性、資源の優位性、市場の優位性は、多国籍企業が中国で成功を収める重要な要因であると同時に、優れた中国企業が技術的ブレイクスルーを実現し、グローバル産業チェーン・サプライチェーンにおいて重要な地位を占めるための力の源泉でもある。

実際には、中国で成功を収めたほぼ全ての外資系企業は、中国と相互依存し、互いに成果を上げる関係にある。

今や、中国も「自らの技術的飛躍」によって外資系企業にも恩恵をもたらし、世界に貢献している。長期的・安定的で予見可能な協力関係は、必然的に互恵・ウィンウィンであり、一方的な「利益譲渡」によって維持されるものでは断じてないのである。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月12日