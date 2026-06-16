「習近平党建設思想」の内包と要義

全国党建設活動座談会が15日に北京で開催され、「習近平党建設思想」の学習・貫徹に向けた活動方針が示された。「習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想」の「党建設篇」である「習近平党建設思想」は、マルクス主義党建設学説の発展と中国共産党の党建設の歴史において一里塚的な意義を持つ。

「習近平党建設思想」は、体系が整い、緻密な論理構成と豊かな内包を持つ、奥深く幅広い有機的統一体である。

「14の堅持」

党による指導が中国の特色ある社会主義の最も本質的特徴であることの堅持

党中央による集中的かつ統一的指導の堅持

全面的に厳格な党内ガバナンスの堅持

初心を忘れず、使命を銘記することの堅持

党の政治建設による統率の堅持

党の理論革新による団結・精神形成の堅持

揺るぎない党の性質の堅持

上下を貫き実行力の高い組織体制整備の堅持

民族復興の重任を担うに足る質の高い幹部集団構築の堅持

気風確立の常態化・長期有効化の推進の堅持

厳正な紀律による全党管理・ガバナンスの堅持

腐敗の気力を挫き、腐敗を不可能にし、腐敗を望まぬようにすることの一体的推進の堅持

制度と規則に基づく党内ガバナンスの堅持

党内管理・ガバナンスの政治的責任履行の堅持

「14の堅持」は、党内管理・ガバナンス、党の振興・強化、強国建設と民族復興の内在的なつながりを深く把握し、党による指導と党建設を統一的に捉えるものであり、新時代における党建設に関する習近平総書記の象徴的・指導的な新理念・新思想・新戦略を集中的にまとめたものである。「習近平党建設思想」は、党と人民の実践上の経験及び集団的な知恵の結晶であり、「習近平経済思想」「習近平法治思想」「習近平文化思想」「習近平生態文明思想」「習近平強軍思想」「習近平外交思想」「総合的国家安全観」と共に、「習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想」という科学的理論体系の拡充と整備を後押しするものである。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月16日