1-5月の各指標が安定上昇　中国経済は引き続き新しく優れた方向へ発展

国家統計局が16日に発表したデータによると、2026年1-5月には、全国の一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）の付加価値額が前年同期比で5.4％増加し、全国のサービス業生産指数は同4.8％上昇、物品貿易の輸出入額は同15.3％増加、社会消費財・サービス小売総額は同2.8％増加だった。

同局の付凌暉報道官は同日に国務院新聞弁公室で行われた記者会見で、「5月には、国際環境が複雑で変化に富み、中東地域の地政学的衝突による影響が引き続き顕在化した。各地域、各当局はより積極的なマクロ政策を効果的に実施し、外部の挑戦に積極的に対応し、内部の困難を克服し、生産・供給が安定的に増加し、新しい原動力が急速に成長し、雇用と民生が力強く保障され、国民経済は全体として安定し、より新しく優れた方向へ発展する状態が続いた」と述べた。

（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月17日