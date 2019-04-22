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山覆う鮮やかなツツジ 満開迎えた湖北省麻城市
人民網日本語版
2019年04月22日13:33
4月20日、アザレアが満開になり花見客でにぎわう亀峰山（撮影・汪立敏）。
湖北省麻城市亀峰山のアザレア（西洋ツツジ）の花が満開となり、同地は花見客でにぎわっている。中国新聞網が報じた。（編集KN）
「人民網日本語版」2019年4月22日
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