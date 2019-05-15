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政治
<動画>アジア文明対話大会開幕、習近平国家主席が基調演説
人民網日本語版
2019年05月15日08:50
アジア文明対話大会が5月15日に北京で盛大に開幕を迎えた。開幕式には習近平国家主席が出席し、基調演説を行った。（編集LX）
「人民網日本語版」2019年5月15日
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