政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>政治

<動画>アジア文明対話大会開幕、習近平国家主席が基調演説

人民網日本語版　2019年05月15日08:50

アジア文明対話大会が5月15日に北京で盛大に開幕を迎えた。開幕式には習近平国家主席が出席し、基調演説を行った。（編集LX）

「人民網日本語版」2019年5月15日

  

最新ニュース

注目フォトニュース

コメント

| 写真記事

指導者関連記事

外交部記者会見