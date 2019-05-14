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政治
盛大なアジア文明の祭典が北京で開催 アジア文明対話大会の詳しい内容を紹介
人民網日本語版
2019年05月14日09:39
アジア文明対話大会が今月、北京で開催される。アジアと世界各国の輝かしい文明成果を発揚するのが狙いだ。
「人民網日本語版」2019年5月14日
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