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盛大なアジア文明の祭典が北京で開催　アジア文明対話大会の詳しい内容を紹介

人民網日本語版　2019年05月14日09:39

アジア文明対話大会が今月、北京で開催される。アジアと世界各国の輝かしい文明成果を発揚するのが狙いだ。

「人民網日本語版」2019年5月14日

  

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