Facebook
Twitter
ホーム
新着
経済
丸わかり！中国キーワード
|
中国における日本企業
|
経済関連データ
社会
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
文化遺産
|
映画速報
科学
中国の最新技術
|
宇宙開発
|
資源·環境
|
材料
|
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
写真
満開を迎えた芝桜 河北省遷西
人民網日本語版
2020年04月24日10:55
4月21日、河北省唐山市遷西県大黒汀ダム東岸の芝桜（ドローンによる撮影・楊世尭）。
河北省唐山市遷西県大黒汀ダム東岸では、芝桜が満開を迎え、競うように咲き誇り、鮮やかで美しい風景が広がっている。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2020年4月24日
1
2
3
4
次ページ
関連記事
チューリップが満開を迎えた北京世界公園
花見客でにぎわう桜満開の華南農業大学キャンパス 広東省
花を眺めて新年を迎える 各地で花満開
安徽省巣湖、圧巻の満開のチューリップ畑
冬景色に暖かな彩添える 福州の林陽寺で梅の花が満開に
雲南・昆明 8万株のダリアが満開
おすすめ写真
在エジプト中国大使館、留学生に「健康セット」を寄贈
上海「鐘書閣」が「深夜書店」夜間特別イベント 実店舗人気も次第に復活
卵の殻を美しく飾り付けた伝統工芸「彩蛋絵」 北京
玉竜雪山にはためく中国・スイス両国の国旗 雲南省
怪我で歩行困難な野生パンダの姿が監視カメラに 甘粛省
寿光菜博会をオンライン開催 山東省
古村落保護を農村振興の一助に 福建省周寧
スイスアルプスの名峰に五星紅旗 「愛に国境はない」
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
コメント
1
米メディア「新型コロナは自然界か…
2
新型肺炎患者、胃腸の症状があれば…
3
「恩返し」の言葉に込めた思い デ…
4
「原油価格マイナス」が連鎖 中国…
5
新型コロナは実験室で作られた？ …
6
原油マイナス価格で一番損をするの…
7
新型コロナの影響下、様々な手法で…
8
生産能力が5倍になった上海の無人…
9
中国の新型コロナウイルス肺炎治癒…
10
上海「鐘書閣」が「深夜書店」夜間…
1
ディズニー、今週から従業員10万…
2
「原油価格マイナス」が連鎖 中国…
3
米原油先物史上初の「マイナス価格…
4
原油マイナス価格で一番損をするの…
5
生産能力が5倍になった上海の無人…
6
東京の原宿・表参道エリアの発展か…
7
米国原油先物の「マイナス価格」と…
8
「金のおばさん」VS「マオタイ酒…
9
広く注目される新インフラ整備とは？
10
米日企業が国内回帰？ 発展改革委…
1
米メディア「新型コロナは自然界か…
2
新型コロナは実験室で作られた？ …
3
新型コロナの影響下、様々な手法で…
4
中国の新型コロナウイルス肺炎治癒…
5
上海「鐘書閣」が「深夜書店」夜間…
6
中日外相が電話会談「引き続き日本…
7
米国初の新型コロナ死者は以前の報…
8
北京大学の「ノラネコ図鑑」、人気…
9
成都市で自費PCR検査開始、さっ…
10
＜図解＞中国は世界17ヶ国に19…
1
外交部、日本・読売新聞の中国関…
2
「米国は貴重な70日間を無駄に…
3
中国がWHOを盾にウイルスを隠…
4
WHOが新型肺炎対応タイムライ…
5
【国際観察】米国の不当なWHO…
6
「先に治療、後で費用請求」外国…
7
【人民網時評】命を尊重すること…
8
米がWHOへの資金拠出停止、国…
9
新型コロナウイルス感染症対応で…
10
外交部が米軍の軍縮関連報告書を…
どこの店ですか
このホームページはかわいい
上海ディズニー、ロリータ撮影、と...
これからも楽しみにしています。 ...
見たいです
朝鮮人は美人が多いし、 化粧品...
農産物に関しては，２つの観点から...
関連記事も含め、詳細が知りたい。
記事「日本で出国税スタート・・・...
中国高速鉄道の路線の増加速度は...
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]