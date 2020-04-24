政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

満開を迎えた芝桜　河北省遷西

人民網日本語版　2020年04月24日10:55
満開を迎えた芝桜　河北省遷西
4月21日、河北省唐山市遷西県大黒汀ダム東岸の芝桜（ドローンによる撮影・楊世尭）。

河北省唐山市遷西県大黒汀ダム東岸では、芝桜が満開を迎え、競うように咲き誇り、鮮やかで美しい風景が広がっている。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2020年4月24日

 1 2 3 4次ページ

関連記事

おすすめ写真

コメント

ランキング