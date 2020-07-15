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写真
雲海の「波間」から見え隠れする風力発電機 河南省三門峡
人民網日本語版
2020年07月15日15:59
雲霧の「波間」から見え隠れする風力発電機（程専芸/写真著作権は人民図片が所有のため転載禁止）。
7月13日早朝、河南省三門峡市盧氏県北部では新設された風力発電機が湧き上がる雲霧の「波間」から見え隠れする美しい景観が見られた。（編集NA）
「人民網日本語版」2020年7月15日
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