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政治
遼寧省、劉寧氏が新省長に就任
人民網日本語版
2020年08月15日11:23
遼寧省第13期人民代表大会第4回会議が今月14日開催され、劉寧氏が同省の新省長に就任した。人民日報が報じた。（編集KN）
「人民網日本語版」2020年8月15日
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