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桜満開の春景色　貴州省貴安新区

人民網日本語版　2021年03月16日15:24
桜満開の春景色　貴州省貴安新区
3月15日、貴安新区桜花観光園（ドローンによる撮影・欧東衢）。

貴州省貴安新区紅楓湖畔にある桜花観光園の広大な桜園では、桜が次々と満開となり、多くの観光客が鑑賞に訪れている。（編集KM）

「人民網日本語版」2021年3月16日

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