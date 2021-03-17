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鶏鳴寺路の桜並木が満開に 江蘇省南京市
人民網日本語版
2021年03月17日16:13
南京市鶏鳴寺路の桜並木の様子（3月16日撮影・李博）。
江蘇省南京市ではこのところ桜が次々と開花時期を迎えており、多くの市民や観光客が花見に出かけ、春ならではの美しい風景を愛でている。（編集TG）
「人民網日本語版」2021年3月17日
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