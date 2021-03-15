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ハルビンに「シロクマホテル」開業　黒竜江省

人民網日本語版　2021年03月15日14:49
ハルビンに「シロクマホテル」開業　黒竜江省
ハルビン極地公園シロクマ館と繋がっているシロクマホテル（撮影・原梓淇）。

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市ハルビン極地公園内に3月12日、「シロクマホテル」がオープンした。中国新聞網が報じた。（編集KM）

「人民網日本語版」2021年3月15日

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