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ハルビンに「シロクマホテル」開業 黒竜江省
人民網日本語版
2021年03月15日14:49
ハルビン極地公園シロクマ館と繋がっているシロクマホテル（撮影・原梓淇）。
黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市ハルビン極地公園内に3月12日、「シロクマホテル」がオープンした。中国新聞網が報じた。（編集KM）
「人民網日本語版」2021年3月15日
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