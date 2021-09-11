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2021年世界ロボット大会が北京で開幕
人民網日本語版
2021年09月11日14:23
サービスロボット展示エリアでの手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」のデモンストレーション。（撮影・侯宇）
9月10日、2021年世界ロボット大会が北京で開幕した。テーマは「新しい成果を共に享受し、新しい原動力を共に注ぎ込む」だ。中国新聞社が伝えた。（編集KS）
「人民網日本語版」2021年9月11日
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