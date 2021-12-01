政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

雄安新区容東片区の幼稚園4ヶ所が正式に開園　河北省

人民網日本語版　2021年12月01日16:02
雄安新区容東片区の幼稚園4ヶ所が正式に開園　河北省
雄安容和双文幼稚園で朝食を食べる園児たち（11月30日撮影・韓氷）。

河北省雄安新区の容東片区では、雄安容和双文幼稚園や雄安容和佳泰幼稚園など計4ヶ所の幼稚園が11月30日、正式に開園した。中国新聞網が伝えた。（編集TG）

「人民網日本語版」2021年12月1日

 1 2 3 4 5次ページ

関連記事

おすすめ写真

コメント

ランキング

  • 全部
  • 経済
  • 社会
  • 政治