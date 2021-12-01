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雄安新区容東片区の幼稚園4ヶ所が正式に開園 河北省
人民網日本語版
2021年12月01日16:02
雄安容和双文幼稚園で朝食を食べる園児たち（11月30日撮影・韓氷）。
河北省雄安新区の容東片区では、雄安容和双文幼稚園や雄安容和佳泰幼稚園など計4ヶ所の幼稚園が11月30日、正式に開園した。中国新聞網が伝えた。（編集TG）
「人民網日本語版」2021年12月1日
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