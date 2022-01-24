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写真
2022年北京冬季五輪公式グッズ・金銀の延べ棒セット発表
人民網日本語版
2022年01月24日15:49
ウィンタースポーツ競技の金の延べ棒を見せる職員（撮影・崔楠）。
2022年北京冬季五輪公式グッズのウィンタースポーツ競技の金銀の延べ棒セットの発表会が22日、北京市で開かれた。中国新聞網が伝えた。（編集YF）
「人民網日本語版」2022年1月24日
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