花样滑冰 ：フィギュアスケート

阿克塞尔四周跳（4A） ：4回転アクセル（4A、よんかいてんアクセル）

（中）2月10日，北京2022年冬奥会花样滑冰男子单人自由滑的赛场，万众瞩目。日本选手羽生结弦，在自由滑中第一个跳跃动作就是挑战前无古人的阿克塞尔四周跳（4A）。

（日）2022年北京冬季五輪フィギュアスケート男子シングル・フリーの会場は2月10日、人々の注目の的となった。日本の羽生結弦選手は、フリーの最初のジャンプとして前人未踏の4回転アクセル（4A）に挑んだ。

考斯滕（花样滑冰选手服装） ：コスチューム

（冰舞）自由舞 ：フリー

（中）2月14日，北京冬奥会花样滑冰冰上舞蹈自由舞比赛在首都体育馆举行。中国选手王诗玥/柳鑫宇穿着灵感源于北宋名画《千里江山图》的“青山绿水”式样考斯滕登场。

（日）2月14日に首都体育館で行われた北京冬季五輪・フィギュアスケート・アイスダンスのフリーで、中国の王詩玥/柳鑫宇ペアが北宋の名画「千里江山図」の雄大な自然の情景をモチーフにしたコスチュームで登場した。

冰壶 ：カーリング

循环赛 ：リーグ

（中）2月5日下午，北京冬奥会冰壶项目混双循环赛中，中国冰壶混双队5:7不敌美国队。赛后，中国队选手范苏圆面带微笑，用英语祝福对手，并送出“冰墩墩”奥运纪念徽章。

（日）北京冬季五輪は2月5日午後、カーリング混合ダブルスの予選リーグが行われ、中国チームが5対7で米国チームに敗れた。試合後、中国チームの范蘇圓選手は微笑みながら英語で相手チームを祝福し、大会マスコット「ビン・ドゥンドゥン」の五輪記念バッジを贈った。

短道速滑 ：ショートトラックスピードスケート、ショートトラック

接力 ：リレー

（中）2月13日，在首都体育馆举行的北京2022年冬奥会短道速滑项目女子3000米接力决赛中，中国队获得季军。

（日）2022年北京冬季五輪ショートトラック女子3千メートルリレー決勝が2月13日、首都体育館で行われ、中国チームは銅メダルに輝いた。

冰球 ：アイスホッケー

守门员 ：ゴールキーパー

（中）2月4日，中国女子冰球队在小组赛预赛对阵丹麦队，守门员周嘉鹰的整套装备充满了中国元素。

（日）2月4日、女子アイスホッケー中国代表は予選グループステージでデンマークと対戦し、ゴールキーパーの周嘉鷹選手は中国の要素満載の装備で登場した。

水印 ：すかし

（中）日前央行发布公告，冬奥币、冬奥钞发行剩余部分再次开展预约兑换。据了解，雪上运动项目纪念钞票面正面面额数字的下方，透光观察的话，能看到冰墩墩图案的水印。

（日）中国人民銀行（中央銀行）はこのほど、北京冬季五輪の記念コインと記念紙幣の未発行分について引き換え予約をスタートすることを明らかにした。ウィンタースポーツ記念紙幣は正面の額面数字の下の方を光に透かすと、「ビン・ドゥンドゥン」のすかしイラストが現われる。

女士优先车厢 ：女性優先車両（じょせいゆうせんしゃりょう）

（中）近日，河南郑州地铁3号线在每列列车设置一节“女士优先车厢”， “优先”不等于“专用”，只做倡导，并不强制实施。

（日）河南省鄭州市の地下鉄3号線にこのほど、各列車に1車両ずつ「女性優先車両」が設けられた。ただ「女性優先車両」は、「女性専用」ではなく、提唱に留まっているため、女性だけの利用を強制するものではない。

清洁能源 ：クリーンエネルギー

（中）整个北京冬奥会期间，使用清洁能源车辆将实现减排约1.1万吨二氧化碳，相当于5万余亩森林一年的碳汇蓄积量。

（日）北京冬季五輪開催期間を通じて、クリーンエネルギー車両を使用することでCO2排出量を約1万1千トン削減しており、これは約3333ヘクタール以上の森林が1年間に吸収するCO2の量に相当する。

乡村旅游 ：アグリツーリズム

一日游 ：日帰り旅行（ひがえりりょこう）

（中）当前在中国，乡村旅游不仅为人们休闲度假提供了好去处，丰富了周边游、一日游选择，也成为带动县乡消费和旅游市场整体复苏的生力军。

（日）中国では現在、アグリツーリズムが、人々に休暇のバケーション先を提供しているほか、近場旅行や日帰り旅行の選択肢を増やし、さらに、農村部の消費や観光市場の回復を牽引する新勢力となっている。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2022年2月17日

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