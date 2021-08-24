颜值经济 yán zhí jīng jì ：顔面偏差値経済（がんめんへんさちけいざい）

（中）围绕颜值的消费活动与商业性行为开始兴起，被称为“颜值经济”。

（日）顔面偏差値をめぐる消費活動と商業活動が活発になり、「顔面偏差値経済」と呼ばれるようになった。

卡牌 kǎ pái ：トレーディングカード

手办 shǒu bàn ：フィギュア

（中）与需要一定财力或知识积累才能拿到入场券的股票、房产相比，盲盒、卡牌、手办等投资门槛低，不需要专业知识，只要几千甚至百来块钱就能上手。

（日）一定の財力と知識を持っていないと手を出すことができない株式や不動産と比べると、ブラインドボックスやトレーディングカード、フィギュアなどへの投資のハードルは低く、専門的な知識もいらず、数千元どころか数百元の元手があれば始められる。

团建 tuán jiàn ：チームビルディング

（中）一次团建，首先应该是员工喜欢，如果员工带着反感的情绪，就起不到任何积极意义。

（日）チームビルディングはまず何よりも従業員に好まれるものでなければならない。従業員が反感を抱いていたら、プラスの意義が全くなくなってしまうからだ。

房车 fáng chē ：キャンピングカー

（中）西北地域辽阔、一条公路纵穿多种风景区的特点，也吸引着自驾和房车爱好者。

（日）西北地域は土地が広く、1本の道路沿いにいくつも景勝地があるという特徴があるため、ドライブやキャンピングカーの愛好家も集まってくる。

光污染 guāng wū rǎn ：光害（こうがい）

露营 lù yíng ：キャンプ

（中）高海拔、晴天率高、光污染等级低的特点，使西北成为天文观测的良好目的地，结合自驾、露营、越野等元素的观星游备受欢迎。

（日）標高が高く、晴天になる率が高く、光害のレベルが低いという特徴から、西北地域は天体観測の人気目的地となり、ドライブやキャンプ、トレッキングなどの要素も組み込んだ天体観測ツアーが非常に人気がある。

口腔护理 kǒu qiāng hù lǐ ：オーラルケア

（中）睡眠、脱发、口腔护理跃居高增长健康需求的前三位。

（日）増加率の高い健康ニーズ上位3位には睡眠、抜け毛、オーラルケアが入った。

听证会 tīng zhèng huì ：公聴会（こうちょうかい）

（中）当地时间8月18日，孟晚舟引渡听证会已在加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院结束。在引渡听证会结束前，孟女士的律师要求法院考虑程序滥用四个分支的累积影响并还孟女士以自由。

（日）カナダ・ブリティッシュコロンビア州の上級裁判所で現地時間8月18日、孟晩舟氏の身柄引き渡しに関する裁判の審理が終了した。引き渡しに関する公聴会が終わる前に、孟氏の弁護士は裁判所に対し、プロセス乱用の4つの問題点の累積的影響を考慮して孟氏を自由の身にするよう要求した。

驾驶证 jià shǐ zhèng ：運転免許証（うんてんめんきょしょう）

（中）根据协议，双方承认对方核发的有效驾驶证，一方准许持有对方国家驾驶证的人员在其境内直接驾车或者免试换领驾驶证。

（日）協定では、双方は相手国が交付した有効な運転免許証を相互認証し、相手国の運転免許証所有者がそれぞれの国内で車を運転する、または試験なしで運転免許証を書き換えることを認めるとしている。

次卡 cì kǎ ：回数乗車券（かいすうじょうしゃけん）

月卡 yuè kǎ ：1ヶ月定期乗車券（いっかげつていきじょうしゃけん）

（中）8月18日起，广深、广珠及珠机城际铁路同步推出“计次票”（次卡）和“定期票”（月卡）两种新型票制产品，方便大湾区内三条城际线内七座城市间的人员往来。

（日）広州と深センを結ぶ「広深都市間鉄道」、広州と珠海を結ぶ「広珠都市間鉄道」、珠海市内と珠海金湾空港を結ぶ「珠機都市間鉄道」は8月18日から、「回数乗車券」と「1ヶ月定期乗車券」の発売を開始した。これにより、粤港澳大湾区内を走る都市間鉄道3線を利用した7都市の行き来が一層便利になる。

（編集SC、AK）

「人民網日本語版」2021年8月24日

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