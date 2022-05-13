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四川大地震から14年 四川省映秀鎮に住む人々の新たな生活
人民網日本語版
2022年05月13日14:27
5月12日、四川省汶川県映秀鎮場鎮（ドローンによる撮影・胥氷潔）
四川大地震からちょうど14年目を迎えた5月12日、地震の震央だった汶川県映秀鎮を再び訪れ、現地の人々の新たな生活を捉えた。新華網が報じた。（編集KM）
「人民網日本語版」2022年5月13日
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