政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

四川大地震から14年　四川省映秀鎮に住む人々の新たな生活

人民網日本語版　2022年05月13日14:27
四川大地震から14年　四川省映秀鎮に住む人々の新たな生活
5月12日、四川省汶川県映秀鎮場鎮（ドローンによる撮影・胥氷潔）

四川大地震からちょうど14年目を迎えた5月12日、地震の震央だった汶川県映秀鎮を再び訪れ、現地の人々の新たな生活を捉えた。新華網が報じた。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年5月13日

 1 2 3 4次ページ

関連記事

おすすめ写真

コメント

ランキング

  • 全部
  • 経済
  • 社会
  • 政治