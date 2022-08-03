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写真
カラフルな水彩画のような景色広がる湖北省黄石市の鉱滓ダム
人民網日本語版
2022年08月03日16:59
（写真著作権はCFP視覚中国が所有のため転載禁止）。
湖北省黄石市の鉱滓ダムは、日光に照らされると、水に含まれる鉱物によりカラフルな水彩画のような景色が広がる。（編集KN）
「人民網日本語版」2022年8月3日
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