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カラフルな水彩画のような景色広がる湖北省黄石市の鉱滓ダム

人民網日本語版　2022年08月03日16:59
カラフルな水彩画のような景色広がる湖北省黄石市の鉱滓ダム
（写真著作権はCFP視覚中国が所有のため転載禁止）。

湖北省黄石市の鉱滓ダムは、日光に照らされると、水に含まれる鉱物によりカラフルな水彩画のような景色が広がる。（編集KN）

「人民網日本語版」2022年8月3日

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