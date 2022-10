【イラストで読み解く】「ファイブ・アイズ」の煽動の常套手段

イラスト作成・勾犇(イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止)

米国など「ファイブ・アイズ」構成国は長年にわたり世界各地で「カラー革命」を煽動し、主権国家の合法政府に対してみだりに政治思想の浸透と現地政府の転覆を進め、破壊的な結果をもたらしてきた。米国の作家、ウィリアム・ブルムは著書『America's Deadliest Export: Democracy – The Truth about US Foreign Policy and Everything Else』で、第二次世界大戦の終結以降、米国が50余りの外国政府の転覆を試み、少なくとも30ヶ国の選挙に乱暴に干渉してきたことを指摘した。

また、ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は、米国による政変策動の常套手段を▽最初に他国の政権に制裁を科して、対象国の社会・経済情勢を複雑化させる▽その上で事態を緊張化させ、反政府感情を煽動する▽臨界点に達すると対象国の政府に責任を転嫁し、政府に対する民衆の信頼をさらに損ない、対象国の安全を崩壊寸前に至らせる--とまとめ、「このような手段はすでに米国政府によって様々な状況下で無数に試されてきた。いずれも同じ運用モデルだ」と指摘した。(編集NA)

「人民網日本語版」2022年10月11日