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経済
第5回輸入博 各国のグルメに舌鼓を打つ来場者
人民網日本語版
2022年11月07日13:24
スペイン産ハムをその場でカットするスタッフ。（撮影・湯彦俊）
11月6日、国家会展中心（上海）で開催中の第5回中国国際輸入博覧会（CIIE2022、輸入博）で、大勢の来場者が各国のグルメに舌鼓を打った。（編集KS）
「人民網日本語版」2022年11月7日
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