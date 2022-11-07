政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>経済

第5回輸入博　各国のグルメに舌鼓を打つ来場者

人民網日本語版　2022年11月07日13:24
第5回輸入博　各国のグルメに舌鼓を打つ来場者
スペイン産ハムをその場でカットするスタッフ。（撮影・湯彦俊）

11月6日、国家会展中心（上海）で開催中の第5回中国国際輸入博覧会（CIIE2022、輸入博）で、大勢の来場者が各国のグルメに舌鼓を打った。（編集KS）

「人民網日本語版」2022年11月7日

 1 2 3 4次ページ

関連記事

おすすめ写真

コメント

ランキング

  • 全部
  • 経済
  • 社会
  • 政治