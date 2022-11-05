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第5回中国国際輸入博覧会の開幕式が上海で開催

人民網日本語版　2022年11月05日09:54
第5回中国国際輸入博覧会の開幕式が上海で開催
第5回中国国際輸入博覧会（CIIE2022、輸入博）の開幕式の様子（撮影・方喆）

第5回中国国際輸入博覧会（CIIE2022、輸入博）の開幕式が11月4日夜、上海市の国家会展中心（上海）で行われた。(編集AK)

「人民網日本語版」2022年11月5日

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