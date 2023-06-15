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政治
ブリンケン米国務長官が訪中へ
人民網日本語版
2023年06月15日14:47
中米双方の協議により、米国のブリンケン国務長官が6月18日から19日にかけて中国を訪問する。外交部（外務省）の汪文斌報道官が14日に発表した。
「人民網日本語版」2023年6月15日
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