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ブリンケン米国務長官が訪中へ

人民網日本語版　2023年06月15日14:47

中米双方の協議により、米国のブリンケン国務長官が6月18日から19日にかけて中国を訪問する。外交部（外務省）の汪文斌報道官が14日に発表した。

「人民網日本語版」2023年6月15日

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