中越首脳夫人が中国国家大劇院を見学
人民網日本語版 2026年04月16日13:44
習近平国家主席（中共中央総書記）の彭麗媛夫人は15日午前、国賓として訪中したベトナムのトー・ラム国家主席（ベトナム共産党中央委員会書記長）のゴ・フオン・リー夫人とともに、中国国家大劇院を見学した。新華社が伝えた。
両夫人は、歌劇場、バーチャルリアリティ創作空間、録音スタジオを見学し、芸術創作の支援、文化サービスの提供、国際文化交流の推進などにおける大劇院の取り組みについて理解を深めた。中国民族舞踊劇のリハーサルや合唱団の録音も見学し、度々足を止めて言葉を交わした。（編集NA）
「人民網日本語版」2026年4月16日
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