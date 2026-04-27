週間時事用語（FPVドローン、レタッチャー、航続距離など）

穿越机 chuān yuè jī ：FPVドローン

（中）众多市民游客现场体验观看穿越机障碍飞行、无人机飞行表演等活动，在明媚春光里感受无人机飞行乐趣。

（日）訪れた大勢の市民や観光客は、FPVドローンによる障害物飛行体験やドローンの飛行パフォーマンスの鑑賞といったイベントに参加し、うららかな春の陽光のもとでドローン飛行の楽しさを堪能した。

亚洲沙滩运动会 yà zhōu shā tān yùn dòng huì ：アジアビーチゲームズ

（中）4月22日，2026年第六届亚洲沙滩运动会在海南三亚开幕。

（日）2026年第6回アジアビーチゲームズが4月22日、海南省三亜市で開幕した。

台克球 tái kè qiú ：テックボール

沙滩卡巴迪 shā tān kǎ bā dí ：ビーチカバディ

（中）项目设置兼顾竞技性与观赏性，既有游泳、帆船等奥运会、亚运会常设项目，也纳入台克球、沙滩卡巴迪等新兴沙滩运动，全面彰显沙滩运动的多元魅力。

（日）競技性と鑑賞性を兼ね備えた競技が設置されており、水泳やセーリングといった五輪競技やアジア競技大会の常設競技がある。また、テックボールやビーチカバディといった新興のビーチスポーツも取り入れることで、多様なビーチスポーツの魅力を全面的に反映している。

修图师 xiū tú shī ：レタッチャー

（中）仅平遥古城，提供特色服饰体验服务的店面就有近400家，吸纳化妆、摄影、修图师等相关从业人员3000余人。

（日）平遙古城だけでも特色ある服飾体験サービスを提供する店が400店近くあり、メークアップアーティスト、フォトグラファー、レタッチャーといった関連分野の人材が3000人以上働いている。

自我效能感 zì wǒ xiào néng gǎn ：自己効力感（じここうりょくかん）

（中）这种对任务完成度的认可，能够带来即时的满足感和成就感，对于提升自我效能感、对抗低落情绪同样具有积极意义。

（日）このように一つのタスクを完成させたことを認めることは、即座に満足感と達成感をもたらし、自己効力感の向上と、落ち込んだ気分に立ち向かうことに対して、積極的な意義を備えている。

跳闸 tiào zhá ：トリップ、ブレーカーが落ちる（ブレーカーがおちる）

绝缘子 jué yuán zǐ ：碍子（がいし）

（中）绝缘子污染是导致输电线路发生跳闸故障的因素之一。

（日）碍子の汚れは、送電線のトリップ事故を引き起こす要因の一つだ。

命案 mìng àn ：殺人事件（さつじんじけん）

（中）公安部数据显示，中国是世界上命案发案率最低、刑事犯罪率最低、枪爆案件最少的国家之一，是世界公认的最安全国家之一。

（日）中国公安部（省）のデータによると、中国は世界で殺人事件発生率と刑事事件発生率が最も低く、銃撃・爆発事件が最も少ない国の一つで、世界が認める最も安全な国の一つだ。

续航里程 xù háng lǐ chéng ：航続距離（こうぞくきょり）

（中）广交会的展厅里，来自欧洲、东南亚、拉美的采购商们围着雅迪、江门正豪等中国品牌新款电动摩托车仔细观摩，不时用翻译软件和工作人员交流着续航里程与充电参数，有的甚至当场下单。

（日）広州交易会の展示エリアでは、欧州や東南アジア、ラテンアメリカなどから来たバイヤーが、雅迪（YADEA）や江門正豪といった中国ブランドの新型電動バイクを細かくチェックしたり、翻訳アプリを使ってスタッフに、航続距離や充電のパラメータを質問したりしており、その場で仕入れを決める業者も見られた。

世界地质公园 shì jiè dì zhì gōng yuán ：世界ジオパーク（せかいジオパーク）

（中）浙江常山和四川四姑娘山顺利通过会议审议，正式成为世界地质公园。

（日）浙江省の常山と四川省の四姑娘山が審議を経て、正式に世界ジオパークに認定された。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2026年4月27日

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