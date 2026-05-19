週間時事用語（バードウォッチング 、インフォメーションコクーン 、倍速など）

长焦镜头 cháng jiāo jìng tóu ：望遠レンズ（ぼうえんレンズ）

观鸟 guān niǎo ：バードウォッチング（Bird Watching）

（中）每到这个时节，城市公园中总能见到手持望远镜、扛着长焦镜头的“观鸟”人群。某社交媒体上，“观鸟”话题的浏览量已达9.1亿，讨论量近900万。

（日）この頃になると、都市公園では、望遠鏡や望遠レンズを手にしたバードウォッチングを楽しむ人々を目にすることができる。あるソーシャルメディアの「バードウォッチング」関連トピックの閲覧数はすでに9億1000万回に達し、900万件近くのメッセージがやり取りされている。

信息茧房 xìn xī jiǎn fáng ：インフォメーションコクーン（Information Cocoon）

（中）长期以来，在西方媒体构筑的“信息茧房”中，中国形象往往被片面扭曲呈现。

（日）西洋メディアが長い年月をかけて作り上げてきた「インフォメーションコクーン」において、中国に対するイメージは断片的で、ゆがめられていることが多かった。

失重 shī zhòng ：無重力（むじゅうりょく）

（中）头低位卧床是通过保持卧位姿势来模拟航天失重生理效应，人体的体液会向头和胸部转移，并且腿部骨骼肌肉相应减少了活动和刺激，这与航天员因失重出现的身体变化很接近。

（日）頭低位ベッドレストは、臥位姿勢を維持することで宇宙空間の無重力による生理的影響を模擬する方法だ。この姿勢で人体の体液は頭部や胸部へ移動し、脚部の骨格筋は活動や刺激が減少するため、宇宙飛行士が無重力環境で経験する身体変化に非常に近い状態となる。

冷凉蔬菜 lěng liáng shū cài ：冷涼性野菜（れいりょうせいやさい）

（中）近日，宁夏银川市贺兰县头茬冷凉蔬菜进入采摘期。

（日）寧夏回族自治区銀川市賀蘭県はこのほど、今シーズン最初の冷涼性野菜の収穫期を迎えた。

倍速 bèi sù ：倍速（ばいそく）

（中）5月以来，每天的携程“免费北京半日游”外国游客团几乎都满员，在北京中转的外国游客兴致勃勃地在首都机场集合，以半天“倍速”的方式体验北京。

（日）5月以降、旅行サイト・携程集団が企画する「無料の北京半日ツアー」は、外国人観光客でほぼ満員御礼となっている。乗り継ぎ目的で北京へ来た外国人旅行者は興味津々といった様子で、北京首都国際空港の集合場所で申し込み、半日間「倍速」スタイルで北京を体験している。

纯露 chún lù ：フローラルウォーター（Floral Water）

（中）以“一花三用”模式生产茉莉花茶、纯露、干花，鲜花利用率从30%至40%提升至100%。

（日）「1つの花に3つの用途」モデルによってジャスミン茶、フローラルウォーター、ドライフラワーを生産し、生花の利用率を従来の30％～40％から100％まで引き上げた。

规模效应 guī mó xiào yìng ：スケールメリット（Scale Merit）

（中）组织开展卫星物联网业务商用试验有利于推动卫星物联网形成规模效应。

（日）衛星IoT事業の商用実験を展開することは、衛星IoT分野のスケールメリット形成の促進に役立つ。

立面设计 lì miàn shè jì ：ファサードデザイン（Facade Design）

（中）站房的空间形态与立面设计处处深度呼应苏州古城风貌，将现代化车站的宏伟气韵悄然融入千年古韵之中。

（日）駅舎の空間デザインやファサードデザインは、随所に蘇州の古都の趣を色濃く反映しており、現代的な駅の壮大さを千年以上の歴史を誇る古都の趣に見事に溶け込ませている。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2026年5月19日

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