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プーチン露大統領が訪中のため北京到着

人民網日本語版　2026年05月20日09:40
プーチン露大統領が訪中のため北京到着

ロシアのプーチン大統領が習近平国家主席の招待を受けて国賓として中国を訪問するため、19日夜に専用機で北京に到着した。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年5月20日

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