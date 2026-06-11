スマホより安いロボットも！ロボット価格が大幅低下

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複数のロボットブランドが最近、相次いで新製品を発表しており、価格は1年前に比べて大幅に低下している。機種によっては、定価が1万元（1元は約23.7円）を切り、高級スマートフォンとそれほど変わらないものもある。

ある主流ECプラットフォームの9日付人型ロボット売れ筋ランキングを見ると、トップは松延動力（Noetix Robotics）の「小布米（Bumi）」で定価は9998元、販売台数は100台を超えた。次は宇樹科技（Unitree）の「Unitree R1」で定価は3万9999元、購入者は200人以上だった。ランク入りしたロボットの多くは定価10万元以下で、3万9900元、6万9900元、8万9900元、9万8000元のものなどがあった。

ECプラットフォームのスクリーンショット

高価で手の届かないものから消費の選択肢の一つへ。1年前には数十万元もすることもあった人型ロボットだが、わずか1年でそれほど「ぜいたく品」ではなくなりつつある。

宇樹科技のサードパーティ販売業者の羅雲瀟氏は、「多くの新機種はコストパフォーマンスを重視し、発売価格も控えめで、買う人が増えた」と話す。羅氏によると、定価6万元の「Unitree R1」はここ2ヶ月間だけで23台売れたのに対し、定価14万8000元の「Unitree G1 EDU」シリーズは1年かけてようやく50台売れた。また、これまで1台18万元だった中古ロボットの価格が今は13万元まで下がっているという。

業界では、ロボット価格の大幅低下は、製造コストの大幅低下にその原因があると見られている。

国家地方共同建設人型ロボットイノベーションセンターの首席科学者の江磊氏は、「藍思科技や領益智造などの3C電子製品（コンピューター、通信機器、家電）メーカーが人型ロボットの相手先ブランド製造（OEM）工場へと転換するのにともない、ロボット製造コストが徐々に下がっていった」と分析する。

中国電子情報産業発展研究院（賽迪研究院）が発表した「2025年人型ロボット市場研究報告」によれば、25年には人型ロボット本体のメーカーは約300社あり、市場への出荷台数は約1万7000台だった。浙江人型ロボットイノベーションセンターの首席科学者の熊蓉氏は、メディアの取材に答える中で、「2026年の中国人型ロボット生産台数は10万台から20万台に達するだろう」との予測を示した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月11日