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宮本博志書道作品

人民網日本語版　2020年06月28日15:07

作品：

「手を繋ごう」

手を繋ごう　心が少し温かくなるまで　逆風は飛翔の好機でもある

書家：

宮本博志、1949年生まれ、毎日書道会評議員、書燈社理事長

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