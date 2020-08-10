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中国海警局船隊が9日に中国の釣魚島領海内を巡航

人民網日本語版　2020年08月10日14:43

中国海警局の公式微博（ウェイボー）によると、「中国海警1302」等の船隊が9日、中国の釣魚島（日本名・尖閣諸島）領海内を巡航した。（編集NA）

「人民網日本語版」2020年8月10日

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