偷渡 tōu dù ： 密入国（みつにゅうこく）

（中）杨某（缅甸籍）携3个孩子及2个保姆自缅甸偷渡入境后，暂住瑞丽市。9月13日，根据患者流行病学史、核酸检测结果及临床诊疗资料，诊断杨某及其保姆依某为新冠肺炎确诊病例，为缅甸输入病例。

（日）ミャンマー籍の女性・楊某は子供3人、家政婦2人と共に、ミャンマーから中国へ密入国し、一時的に雲南省瑞麗市に滞在していた。13日になり、疫学調査やPCR検査結果、臨床診療資料などに基づき、楊某と家政婦・依某の新型コロナウイルス感染が確認され、ミャンマーからの輸入症例と診断された。

UP主 UPzhǔ ：うp主（うぷぬし）

（中）在B站，汉服相关的“UP主”每年以成倍的速度增长。

（日）動画共有サイト・bilibili（ビリビリ）の「漢服」関連のうp主は、毎年倍増のペースで増加している。

抑郁症 yì yù zhèng ： うつ病（うつびょう）

（中）坚持规律的饮食和睡眠习惯，保持积极乐观的心态，多结交朋友，多进行社交活动，都可以预防抑郁症的发生。

（日）規則的な食習慣と睡眠習慣を続け、前向きで楽観的な気持ちを保ち、友人をたくさん作り、たくさん交流活動に参加することで、うつ病になるのを予防することができる。

公交站 gōng jiāo zhàn ： バス停（バスてい）

盲文 máng wén ： 点字（てんじ）

（中）公交站台上放置长方形的不锈钢钢板，钢板上印有盲文，盲人一摸就能知道站名、公交车线路、起始地站名及运营时间等信息。

（日）バス停には、長方形のステンレス製プレートが設置されており、プレートに点字表記がされている。視覚障害者は、点字表記に触ることで、バス停の名称・路線番号・始発と終着の停留所の名称、運行時間などの情報を得ることができる。

云计算 yún jì suàn ： クラウドコンピューティング

人工智能 rén gōng zhì néng：人工知能（じんこうちのう、AI）

物联网 wù lián wǎng ： モノのインターネット（IoT）

大数据 dà shù jù：ビッグデータ

（中）对于一个区域或城市，区块链产业的发展不仅赋能当地原有产业升级，还会在与云计算、人工智能、物联网以及大数据等新一代信息技术的融合过程中，带来突破性的创新。

（日）1つの地域や都市に対し、ブロックチェーン産業の発展は現地の既存産業の高度化にエネルギーを付与するだけでなく、クラウドコンピューティングや人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、ビッグデータなどの次世代情報技術と融合する過程で、大きなイノベーションをもたらすことができる。

斑马线 bān mǎ xiàn ： 横断歩道（おうだんほどう）

低头族 dī tóu zú ： うつむき族（うつむきぞく）

（中）“智慧斑马线”在夜间通过颜色的变换和闪烁提醒“低头族”过街的通行时间和通行区域。

（日）「スマート横断歩道」で、夜間に色が変わり、点滅することで、スマホを見ながら歩く「うつむき族」に道路を横断するタイミングとエリアを教えている。

益智玩具 yì zhì wán jù ： 知育玩具（ちいくがんぐ）

（中）十几年来，他已收集制作了200多款木质古典益智玩具。

（日）十数年前から、約200種類の伝統的木製知育玩具を収集・制作している。

探险 tàn xiǎn ： 探検（たんけん）

（中）在过去34年里，洞穴探险家波塔西几乎每年都会来到贵州。这些年，他见证了洞穴科考的发展和大山的变化。

（日）洞窟探検家であるボタジ氏はこれまでの34年間、毎年のように貴州を訪問し、洞窟の科学調査の発展や現地の変化をその目で見てきた。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2020年9月18日

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