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週間時事用語（密入国、うp主、 うつむき族など）

人民網日本語版　2020年09月18日08:58

偷渡 tōu dù ： 密入国（みつにゅうこく）

（中）杨某（缅甸籍）携3个孩子及2个保姆自缅甸偷渡入境后，暂住瑞丽市。9月13日，根据患者流行病学史、核酸检测结果及临床诊疗资料，诊断杨某及其保姆依某为新冠肺炎确诊病例，为缅甸输入病例。

（日）ミャンマー籍の女性・楊某は子供3人、家政婦2人と共に、ミャンマーから中国へ密入国し、一時的に雲南省瑞麗市に滞在していた。13日になり、疫学調査やPCR検査結果、臨床診療資料などに基づき、楊某と家政婦・依某の新型コロナウイルス感染が確認され、ミャンマーからの輸入症例と診断された。

 

UP主 UPzhǔ ：うp主（うぷぬし）

（中）在B站，汉服相关的“UP主”每年以成倍的速度增长。

（日）動画共有サイト・bilibili（ビリビリ）の「漢服」関連のうp主は、毎年倍増のペースで増加している。

 

抑郁症 yì yù zhèng ： うつ病（うつびょう）

（中）坚持规律的饮食和睡眠习惯，保持积极乐观的心态，多结交朋友，多进行社交活动，都可以预防抑郁症的发生。

（日）規則的な食習慣と睡眠習慣を続け、前向きで楽観的な気持ちを保ち、友人をたくさん作り、たくさん交流活動に参加することで、うつ病になるのを予防することができる。

 

公交站 gōng jiāo zhàn ： バス停（バスてい）

盲文 máng wén ： 点字（てんじ）

（中）公交站台上放置长方形的不锈钢钢板，钢板上印有盲文，盲人一摸就能知道站名、公交车线路、起始地站名及运营时间等信息。

（日）バス停には、長方形のステンレス製プレートが設置されており、プレートに点字表記がされている。視覚障害者は、点字表記に触ることで、バス停の名称・路線番号・始発と終着の停留所の名称、運行時間などの情報を得ることができる。

 

云计算 yún jì suàn ： クラウドコンピューティング

工智能 rén gōng zhì néng人工知能（じんこうちのう、AI）

物联网 wù lián wǎng ： モノのインターネット（IoT）

大数据 dà shù jùビッグデータ

（中）对于一个区域或城市，区块链产业的发展不仅赋能当地原有产业升级，还会在与云计算人工智能物联网以及大数据等新一代信息技术的融合过程中，带来突破性的创新。

（日）1つの地域や都市に対し、ブロックチェーン産業の発展は現地の既存産業の高度化にエネルギーを付与するだけでなく、クラウドコンピューティング人工知能（AI）モノのインターネット（IoT）ビッグデータなどの次世代情報技術と融合する過程で、大きなイノベーションをもたらすことができる。

斑马线 bān mǎ xiàn ： 横断歩道（おうだんほどう）

低头族 dī tóu zú ： うつむき族（うつむきぞく）

（中）“智慧斑马线”在夜间通过颜色的变换和闪烁提醒“低头族”过街的通行时间和通行区域。

（日）「スマート横断歩道」で、夜間に色が変わり、点滅することで、スマホを見ながら歩く「うつむき族」に道路を横断するタイミングとエリアを教えている。

 

益智玩具 yì zhì wán jù ： 知育玩具（ちいくがんぐ）

（中）十几年来，他已收集制作了200多款木质古典益智玩具

（日）十数年前から、約200種類の伝統的木製知育玩具を収集・制作している。

 

探险 tàn xiǎn ： 探検（たんけん）

（中）在过去34年里，洞穴探险家波塔西几乎每年都会来到贵州。这些年，他见证了洞穴科考的发展和大山的变化。

（日）洞窟探検家であるボタジ氏はこれまでの34年間、毎年のように貴州を訪問し、洞窟の科学調査の発展や現地の変化をその目で見てきた。 

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2020年9月18日

 

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