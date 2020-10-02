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マカオで花火大会 国慶節・中秋節をお祝い
人民網日本語版
2020年10月02日13:38
澳門（マカオ）で1日夜、国慶節と中秋節を祝う大規模な花火大会が行われた。新華社が伝えた。（新華社記者張金加撮影）（編集NA）
「人民網日本語版」2020年10月2日
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