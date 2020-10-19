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スキーシーズンに備え人工雪の造雪作業始まる　河北省崇礼

人民網日本語版　2020年10月19日16:01
スキーシーズンに備え人工雪の造雪作業始まる　河北省崇礼
10月17日、河北省張家口市崇礼区太舞スキー場で、造雪作業を行う人工造雪機（撮影・武殿森）。

気温の低下に伴い、河北省張家口市崇礼区にある各スキー場では、間もなくやってくるスキーシーズンに備え、人工雪の造雪作業が始まった。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2020年10月19日

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