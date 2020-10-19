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写真
秋色に染まる馬泉溝 山西省平陸
人民網日本語版
2020年10月19日16:10
馬泉溝の美しい秋景色（撮影・薛俊/写真著作権は人民図片が所有のため転載禁止）。
秋が訪れ、山西省平陸県馬泉溝景勝地の紅葉が見ごろを迎え、多くの観光客がレジャーに訪れている。人民網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2020年10月19日
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