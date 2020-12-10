离婚冷静期 lí hūn lěng jìng qī ： 離婚冷静期（りこんれいせいき）

（中）“30天离婚冷静期”要来了！上海市民政局介绍，离婚时，夫妻双方首先要向婚姻登记机关递交离婚登记申请；等待30天，在30天内任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。

（日）離婚前に改めて考えるための「離婚冷静期」30日間が設けられた。上海市民政局によると、離婚手続きについて、夫婦双方はまず婚姻登記機関に離婚の登録申請を提出。30日間の待機期間に、夫婦のどちらかが離婚を希望しなくなった場合、婚姻登記機関に離婚の登録申請を撤回することが可能。

国潮 guó cháo ：「国潮」（こくちょう）

※中国の伝統要素を取り入れたおしゃれな国産品のトレンド

（中）“国潮热”的兴起，也是国货的崛起。自2018年李宁携鲜明的中国元素登上纽约时装周之后，一大批国潮品牌向阳而生。

（日）中国の伝統要素を取り入れたおしゃれな国産品のトレンドである「国潮」ブームはまた、国産品の台頭でもある。2018年に李寧が鮮烈な中国的要素をひっさげて米国ニューヨークのファッションウィークに登場した後、数多くの「国潮」ブランドが積極的に動きだすようになった。

爷青回 yé qīng huí ：オレの青春カムバック（オレのせいしゅんカムバック）

（中）12月1日，哔哩哔哩（ B站）发布了2020年度弹幕，“爷青回”（爷的青春又回来了）荣登第一。

（日）動画共有サイト・bilibili（ビリビリ）は12月1日、画面上にリアルタイムコメントを表示する機能「弾幕」の2020年ランキングを発表し、「爺青回（オレの青春カムバック）」が1位に輝いた。

逆回购 nì huí gòu ：リバースレポ

（中）为维护银行体系流动性合理充裕，12月3日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。3日有800亿元逆回购到期，当日净回笼700亿元。

（日）銀行システムの流動性の合理的なゆとりを維持するために、中国人民銀行（中央銀行）は12月3日に金利入札方式によって100億元のリバースレポを実施した。同日には800億元のリバースレポが期限を迎えており、実際に回収した資金は700億元となる。

保安 bǎo ān ：警備員（けいびいん）、ガードマン

（中）这些年，北大保安的励志故事屡上热搜。据不完全统计，过去20多年北大保安队先后有500余名保安考学深造，有的考取大专或本科学历，有的考上研究生，有的毕业后当上了大学老师。

（日）近年、北京大学警備員の人々の励みとなるようなエピソードが、ネットで大きな話題となってきた。大まかな統計によると、過去約20年の間に、500人以上の北京大学の警備員が社会人大学入試を受け、中には大専（短大に相当）や大学の学歴を取得したり、大学院に進学したり、さらには、卒業後大学の教員になったりした人までいるという。

盲盒 máng hé ：ブラインドボックス

（中）想感受一下考古学家的快乐吗？近日，河南博物院的考古盲盒火了，直接被考古迷们买到断货。

（日）考古学者のワクワク感を体験したいという人には、河南博物院がこのほど打ち出した考古学ブラインドボックスがおススメだ。同グッズは考古学ファンの間で大人気となり、現在品薄状態となっている。

彩妆 cǎi zhuāng ：メイクアップ化粧品（メイクアップけしょうひん）

（中）业内人士分析称，男性彩妆的主力消费人群集中在初入职场的95后。

（日）業界関係者の分析では、男性用メイクアップ化粧品の主力消費層は働き始めた95後（1995年から1999年生まれ）だという。

霹雳舞 pī lì wǔ ：ブレイキン、ブレイクダンス

（中）国际奥委会执委会7日召开会议，同意2024年巴黎奥运会增设霹雳舞、滑板、攀岩和冲浪四个大项。

（日）国際オリンピック委員会（IOC）は7日に理事会を開き、2024年のパリ五輪で、ダンススポーツの「ブレイキン」、「スケートボード」、「スポーツクライミング」および「サーフィン」の4つの競技の実施が正式に承認された。

冰挂 bīng guà ：雨氷（うひょう）

（中）受冷空气影响，湖北省柴埠溪大峡谷风景区气温降到了0℃以下，山上树木被冰凌覆盖，冰挂景色迷人。

（日）寒気の影響を受け、湖北省柴埠渓大峡谷景勝地では、気温が氷点下に下がった。山の樹木は氷に覆われ、「雨氷」の美しい景色が見られた。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2020年12月10日

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