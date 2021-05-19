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「兵馬俑アイス」が発売　陝西省西安市

人民網日本語版　2021年05月19日16:02
「兵馬俑アイス」が発売　陝西省西安市
兵馬俑アイスを手に自撮りする女性（撮影・張遠）。

陝西省西安市兵馬俑景勝地内で今月18日、かわいいデザインの「兵馬俑アイス」の販売が始まり、観光客の間で人気となっている。中国新聞網が報じた。（編集KN）

「人民網日本語版」2021年5月19日

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