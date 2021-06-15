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ランタン鑑賞で暑気払い　吉林省長春

人民網日本語版　2021年06月15日17:05
ランタン鑑賞で暑気払い　吉林省長春
6月12日、長春市長影世紀城でランタンを鑑賞する観光客（撮影・許暢）。

吉林省長春市にある長影世紀城で6月12日、「第5回避暑ランタン祭り」が開幕し、多くの観光客がランタン鑑賞に訪れた。 新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2021年6月15日

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