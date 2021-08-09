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上空から撮影した建設中の仁遵高速大発渠特大橋　貴州省

人民網日本語版　2021年08月09日14:35
上空から撮影した建設中の仁遵高速大発渠特大橋　貴州省
8月6日、上空から撮影した建設中の仁遵高速大発渠特大橋（ドローンによる撮影・瞿宏倫）。

仁遵高速大発渠特大橋は貴州省遵義市播州区にあり、仁懐と遵義を結ぶ仁遵高速道路において鍵となる工事となっている。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2021年8月9日

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